Ysaline Bonaventure en Nederlandse Lindsey Kerkhove makkelijk voorbij Frans thuisduo

Ysaline Bonaventure heeft zich geplaatst voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel op het ITF-toernooi in het Franse Poitiers.

Bonaventure stormde in de eerste ronde aan de zijde van de Nederlandse Lesley Kerkhove voorbij het thuisduo Caroline Romeo en Marie Villet in tweemaal 6-1. De partij duurde amper 43 minuten. In de volgende ronde wacht voor de Luikse mogelijk een treffen met Magali Kempen, als die met haar Franse partner Marine Partaud langs de Britse vierde reekshoofden Freya Christie en Ali Collins geraakt.

In het enkelspel speelt de 28-jarige Bonaventure (WTA 105) in Frankrijk in de eerste ronde tegen de Thaise qualifier Peangtarn Plipuech (WTA 353).

Onze landgenote verloor afgelopen zondag nog de enkelfinale van het ITF-toernooi in Hamburg. (belga)