Takeaway tip: in Lommel eet je funky poké bowls en salades in een tropisch Hawaii-sfeertje

Midden november opent ‘Jars and Bowls’ ook in het centrum van Lommel. — © Kristof Rooyackers

‘Jars & Bowls’ ontstond uit noodzaak in coronatijden, maar cateraar Kristof Rooyackers sloeg er de nagel mee op de kop. Over enkele weken opent het takeawayconcept in een gloednieuwe winkel in het centrum van Lommel.

Cateraar Kristof Rooyackers verhuisde met zijn cateringbedrijf naar een gloednieuw industriepand … en toen brak de coronacrisis los. “We moesten snel het roer omgooien. In eerste instantie brachten we de typische afhaalmenuutjes uit de brasseries, maar we merkten ook de nood aan snelle, gezonde lunches”, legt hij uit. “Omdat ons pand op het industrieterrein ligt, besloten we om te mikken op de werknemers van de vele bedrijven.”

Jars & Bowls brengt - zoals de naam al verklapt - funky poké bowls en salades in een pot. Ook kan je er terecht voor een selectie pasta’s en soepen. “Allemaal kant-en-klaar. Ook de poké bowls stellen we zelf zeer selectief samen. Ze bestaan uit een gezonde portie rijst, groenten en eventueel vis of vlees. De poké bowl mixed fish met drie soorten vis (19,60 euro) valt erg in de smaak. Ook onze sushi-buritto’s worden vaak genomen als snack. Daarnaast wordt ook erg geapprecieerd dat we de dressing apart voegen bij onze “salad in a jar” (vanaf 10,90 euro). Zo kunnen klanten zelf kiezen hoeveel dressing ze willen.”

© Kristof Rooyackers

Het concept slaat aan en ook bij een breder publiek is er vraag naar. Daarom opent Jars & Bowls midden november een winkel in het centrum van Lommel. “Dan sluiten we de winkel in ons industriepand. Vanuit de handelaars, bedienden en shoppers in het centrum is er ook veel vraag. Het wordt een toffe winkel met een mooie bloemenwand, helemaal in een Hawaii-sfeertje. We kijken er al naar uit.”

Jars & Bowls, nog even te vinden in de Priester Daensstraat 20 in Lommel. Vanaf half november in de Kerkstraat 24 in Lommel. Takeaway open van ma tot vrij van 11.30 tot 13.30 uur, levering op bestelling in Lommel, Pelt en Balen. Info: https://rkcatering.be/jars-and-bowls