Eerste beleefbeurs bij Portavida: honderden geïnteresseerd in job in zorgsector

Het is al lang geen geheim meer dat de zorgsector kampt met een grote hoeveelheid aan vacatures die maar niet ingevuld raken. Reden genoeg voor de VDAB om acht organisaties mee onder de arm te nemen zodat zorgambassadeurs aan potentiële kandidaten kunnen vertellen en ook tonen wat hun beroep is. Ze kregen bovendien de kans om eventjes zelf in de huid van een zorgverlener te kruipen. Al was het maar met de hulp van een VR-bril. Bezoekers konden deelnemen aan workshops en kregen ook meer informatie over mogelijke opleiding die leiden tot een job in de zorgsector. Volgens de VDABen de schepenen Yilmaz Kurtal (Werk) en Sara Roncada (Zorg en Welzijn) is de beurs een succes. (cn)