Staking in gevangenis van Sint-Gillis nadat bewakers werden aangevallen met kokend water

In de gevangenis van Sint-Gillis loopt van maandagavond 22 uur tot woensdagavond 22 uur een 48 urenstaking. Het gemeenschappelijk vakbondsfront klaagt nogmaals de onveilige werkomstandigheden en de overbevolking in de verouderde gevangenissen van Vorst, Sint-Gillis en Berkendael aan. Maandagochtend werden er nog bewakers aangevallen met kokend water.

In de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis waren er in de afgelopen maand meerdere gevallen van agressie tegen het personeel. Het gemeenschappelijk vakbondsfront diende daarop vorige week een stakingsaanzegging in, met als belangrijkste punt de veiligheid. Doordat de gevangenissen overvol zitten, is er simpelweg niet genoeg personeel om ook nog groepsactiviteiten te blijven voorzien.

De staking was al gepland, maar maandagochtend werd in de gevangenis van Sint-Gillis nogmaals duidelijk waarom die er komt. Volgens de Brusselse zender Bruzz werd het gevangenispersoneel aangevallen met kokend water. “Gisterenmorgen zijn er meerdere chefs aangevallen door kokend water naar hen te gooien. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Dat is een brug te ver”, bevestigt Stijn Van den Abeele, afgevaardigde van VSOA Gevangenissen.

De situatie in Vorst zou het ergste zijn. Tien dagen geleden brak er al een opstand uit. De bewakingsagenten hebben er volgens de vakbonden nog amper controle over de gedetineerden.

Haren

De nieuwe gevangenis van Haren moet dé oplossing worden voor de problemen in de Brusselse gevangenissen, al bestaan er daar nog twijfels over. De verhuis van de eerste gedetineerden werd al uitgesteld van midden oktober naar begin november.

“De gedetineerden willen duidelijkheid over wat er zal gebeuren in Haren en hoe hun regime zal zijn. Ze hebben openlijk verklaard dat het telkens erger zal worden en ze hebben al gedreigd om het personeel te gijzelen”, verklaart Van den Abeele. “Haren is naar mijn mening totaal nog niet klaar”, zegt de VSOA-vakbondsman. “Ik ben er vorige week nog geweest en in drie kwart van de deuren zitten nog geen cilinders. Je kan die met je pink openen bij wijze van spreken.”

Vanaf 7 november wordt gestart met de verhuis van de 78 gedetineerden uit de vrouwengevangenis van Berkendael. Aansluitend wordt gestart met het overbrengen van 150 mannelijke gedetineerden uit de gevangenis van Vorst. In totaal zijn er op de gevangenissite van Haren 1.190 plaatsen.

“Het is een feit dat de oude infrastructuur in Vorst niet helpt. Het kan een nieuw begin zijn. We zijn dus voorzichtig positief. Maar dan begint het grote probleem van het personeelstekort. Om uit Vorst en Sint-Gillis te verhuizen zijn er 300 à 400 personeelsleden te weinig”, zegt Van den Abeele. De vakbonden sluiten nieuw uitstel van de verhuis dan ook niet uit.