De zoektocht naar een alternatief voor Heinz Ketchup: “Voor wie de klik kan maken, zijn er twee goedkopere én lekkere alternatieven”

Het A-merk te duur voor je portefeuille? Wij gaan op zoek naar Plan B. Chef Matthieu Beudaert van Table d’Amis in Kortrijk testte ketchup van alle mogelijke huismerken en proefde daarna ook nog eens van hét A-merk: Heinz Tomato Ketchup. Niet om die ook punten te geven, wel om te weten of zo’n fles nu het extra geld waard is? “Dit is een moeilijke omdat Heinz voor veel mensen dé definitie is van wat ketchup moet zijn”, zegt hij. “Maar voor wie de klik kan maken, zijn er twee goedkopere én lekkere alternatieven.”