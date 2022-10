Aanvaller Kelvin John afgevoerd met zware blessure op training KRC Genk

Het venijn van de dinsdagtraining van KRC Genk zat in de staart: in de slotminuten moest aanvaller Kelvin John (19) worden afgevoerd met wat een zware blessure lijkt.

De talentvolle Tanzaniaan bleef tijdens het afsluitende partijtje bij een verkeerde beweging met de noppen in het gras steken en schreeuwde het uit van de pijn. Hij blesseerde zich ter hoogte van de enkel/kuit en bleef minutenlang liggen. John werd met de wagen afgevoerd, in het ziekenhuis moet nu een precieze diagnose worden gesteld. Het ziet er in elk geval naar uit dat de rechtsbuiten van Jong Genk, die steevast traint met de A-kern, een hele poos buiten strijd zal zijn.

Onder meer Samatta bekoomert zich om zijn landgenoot. — © Dick Demey

© Dick Demey

John werd met de wagen afgevoerd. — © Dick Demey

De Genkse A-kern trainde dinsdag in twee groepen. Mika Godts mocht het met de basisspelers van de match op Antwerp houden bij een recuperatietraining, de twaalf anderen gingen twee uur vol aan de bak tot het ongelukkige voorval met John. Matisse Didden, vorige week nog ziek, kon weer voluit gaan.

Mujaid Sadick was nog niet van de partij. Hij krijgt de tijd om rustig op te bouwen na zijn hamstringblessure. Die is intussen geheeld, maar er wordt gemikt op de terugronde om hem op topniveau te laten wederoptreden.

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey