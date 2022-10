Directeur luchtvaartpolitie klaagt personeelsgebrek aan: “Vicieuze cirkel”

Ondanks alle inspanningen blijft de luchtvaartpolitie kampen met een fors personeelstekort. Dat heeft directeur Simon De Block dinsdag nogmaals onderlijnd in de Kamer. Bepaalde taken uitbesteden aan de private sector lijkt hem geen oplossing. “Uitbesteden klinkt gemakkelijk, maar kan je die mensen ook opvorderen als er een staking uitbreekt?”, vroeg De Block.

De luchtvaartpolitie is aanwezig op de zes internationale luchthavens: Zaventem, Charleroi, Oostende, Bierset, Deurne, en Wevelgem. Behalve de zuivere opdrachten als lokale politie staat de luchtvaartpolitie in voor de grenscontrole en voor het verwijderen van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Maar de dienst kampt met een duidelijk tekort aan personeel. Het theoretisch kader voorziet 808 mensen, maar vandaag zijn dat er maar 677. Het tekort op de luchthaven van Zaventem is “schrijnend”, lichtte De Block toe in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Daar zijn maar 398 van de 533 plaatsen ingevuld. En in Charleroi is de situatie nog specifieker: daar zijn er 172 personeelsleden op een theoretisch kader van 155. Dat cijfer is de facto disproportioneel ten opzichte van de groei van de luchthaven, want eigenlijk zouden er 295 mensen moeten zijn.

Het voertuigenpark ligt vandaag eveneens onder de norm. De luchthavenpolitie beschikt over 72 wagens. Dat komt neer op 1 voertuig voor 9,4 personeelsleden. De dienst kampt blijkbaar ook met een hoog absenteïsme – “hoger dan bij de federale politie”. “Er is soms sprake van een vicieuze cirkel. Een tekort aan personeel leidt tot extra uren, waardoor extra vermoeidheid of meer arbeidsongevallen kunnen ontstaan. We doen al het mogelijke om uit die spiraal te geraken, maar dat is niet evident”, aldus De Block.

“Ik zal al tevreden zijn als we ons theoretisch kader kunnen invullen. Men moet mij geen 1.000 agenten beloven. Als we aan 808 mensen geraken, zal ik al heel blij zijn”, ging de directeur voort. Hij wees er ook op dat mensen vaak vertrekken bij de luchtvaartpolitie om na jaren in een grenscontrolebox eens iets anders te doen. Ook dichter bij huis werken is een veelgehoorde aanleiding. Dat blijkt vooral een groot probleem in Zaventem.