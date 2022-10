Vijf jaar celstraf voor de ‘Tinder-verkrachter’ van Deurne: “Zijn gedrag getuigt van een doorgedreven perversiteit”

Xenon S. (27) deed zich op de datingapps voor als Jonas, een jonge, rijke en succesvolle vastgoedondernemer die beweerde op zoek te zijn naar een geschikte levenspartner. De eerste ‘chats’ met vrouwen waren gemoedelijke en vriendschappelijk, maar Xenon S. stuurde gesprekken subtiel en spelenderwijs naar meer intieme, seksueel getinte berichten. Zo daagde hij de vrouwen uit om erotische beelden van zichzelf te maken, om “elkaar beter te leren kennen”.

Eens hij die beelden in handen had, werd de toon dwingender en bedreigender. En de eisen van ‘Jonas’ werden steeds excessiever. Zo vroeg Jonas aan de vrouwen om zichzelf te filmen, terwijl ze zichzelf bevredigden. Als de vrouwen niet aan zijn verlangens tegemoet kwamen, gebruikte hij de naaktbeelden als drukkingsmiddel. Hij dreigde ermee de beelden online te publiceren.

Seksuele handelingen

“Tegen mijn cliënt dreigde hij ermee om de foto’s naar haar familie en naar haar werkgever te sturen”, vertelde advocaat Wouter Smet. “Dan zei hij: ‘Je gaat je werk verliezen.’” Het parket liet tijdens de terechtzitting een aantal filmpjes zien, waarin te horen is hoe dwingend en dreigend Jonas tekeerging tegen zijn angstige slachtoffers. “Doen wat je beloofd hebt”, brulde hij tijdens een opgenomen telefoongesprek. “Of ik weet uw familie te vinden.”

Verkrachter Xenon S. perste als Jonas zijn slachtoffers af voor geld. Of hij dwong hen tot seksuele handelingen. Slachtoffers werden onder druk gezet om te masturberen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van seksspeeltjes.

Het openbaar minister vervolgde Xenon S. ook voor aanranding en verkrachting, ook wanneer de penetratie “op afstand” gebeurde. Bij één slachtoffer gaat het om een fysieke verkrachting. “Jonas eiste eerst een afspraak met mijn cliënte”, vertelde advocaat Jasper Baert. “Daarna zei hij dat hij geen tijd had en dat hij een vriend zou sturen. Hij dwong haar om seks met hem te hebben. Toen mijn cliënte liet merken dat ze daar niet van gediend was, begon hij opnieuw te dreigen.”

“Totaal gebrek aan respect”

De zogenaamde vriend belde korte tijd later bij het slachtoffer aan. In realiteit ging het om Xenon S. zelf, die zich stilzwijgend begon te vergrijpen aan de jonge vrouw. Eerst moest ze hem oraal bevredigen, daarna dwong hij haar tot vaginale seks. “Na nauwelijks zes minuten vertrok hij weer, zonder iets te zeggen”, zei Baert.

“Mijn cliënte kreeg even later een sms’je van Jonas, die vroeg hoe het was om seks te hebben met zijn vriend. Mijn cliënte is later tijdens het onderzoek te weten gekomen dat het Jonas zelf was, Xenon S. dus, die bij haar aan de deur stond.” Volgens de gerechtspsychiater is de kans op seksuele agressie in de toekomst zeer groot.

Het openbaar ministerie vorderde zes jaar celstraf en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. De rechtbank veroordeelde Xenon S. uiteindelijk tot vijf jaar celstraf en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van tien jaar. De rechtbank tilt er zwaar aan dat de Xenon S. de feiten pleegde terwijl hij onder behandeling was, die werd opgelegd na een veroordeling wegens gelijkaardige feiten. “Hij had dus alle handvatten om iets aan zijn problematiek te doen. De feiten getuigen van een doorgedreven perversiteit en een totaal gebrek aan respect voor zijn slachtoffers.”