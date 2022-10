Oxfam waarschuwt voor cholera-uitbraak in Libanon: “Race tegen de klok”

Oxfam waarschuwt dat er in Libanon een race tegen de klok heerst om er de verspreiding van cholera een halt toe te roepen. “Dit kan honderdduizenden mensen in nog grotere kwetsbaarheid duwen”, klinkt het dinsdag bij de solidariteitsorganisatie.

De afgelopen week meldde het ministerie van Volksgezondheid in Libanon een totaal van 287 choleragevallen. Er waren ook elf sterfgevallen, onder wie een jongen van vijf maanden oud. Aanleiding van de verspreiding is de water- en sanitaire infrastructuur die is ingestort, als gevolg van de vele crisissen in het land. Het is al van 1993 geleden dat er een uitbraak van de dodelijke ziekte werd vastgesteld in Libanon.

Oxfam gaat daarom samen met lokale partners 100.000 mensen in de getroffen noordelijke districten Akkar en Baalbek helpen met sensbilisering om de verspreiding van cholera te voorkomen. Daarnaast worden kritieke reparaties aan sanitaire voorzieningen opgevoerd, meer watertesten uitgevoerd en hygiënekits verdeeld.

“Het gebrek aan elektriciteit, proper water en goede sanitaire voorzieningen zorgt ervoor dat cholera zich snel kan verspreiden onder de reeds zwaar getroffen bevolking. De meest kwetsbare mensen lopen er het grootste risico. Er zijn dringend meer middelen nodig om deze uitbraak in de kiem te smoren”, klinkt het bij Catherine De Bock, humanitair beleidsmedewerkster bij Oxfam België.

Cholera, een acute diarree-infectie die uitdroging en soms de dood tot gevolg heeft, wordt opgelopen door het drinken van water of het eten van voedsel dat besmet is met de bacterie vibrio cholerea. Het komt voor in dichtbevolkte gebieden waar de toegang tot veilig drinkwater beperkt is en de hygiënische omstandigheden niet optimaal zijn.