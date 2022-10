De zwaarste beslissing van haar leven. Zo noemt Anne Cornut (39), ook bekend als influencer mamavanvijf, haar echtscheiding. Over de verwarrende emoties van het ‘halftijdse moederen’ heeft ze nu een boek geschreven. “De eerste keer onbekende kleren in de was, ik denk dat dat voor elke ouder even slikken is.”