GEMEENTERAAD. Drie nieuwe fietsstraten rond scholen in Neeroeteren

MAASEIK

Fietsstraten: Het stadsbestuur van Maaseik gaf maandagavond goedkeuring aan de inrichting van drie nieuwe fietsstraten in Neeroeteren. Bevoegd schepen Marc Vereecken (N-VA) van verkeersveiligheid: “Rond de scholen in Neeroeteren hebben we gekozen om drie fietsstraten in te richten. Het gaat om de Lensenkruiskamp, Kellengeerstraat en een gedeelte van de Zandbergerstraat. De drie straten zullen goed zichtbaar ingericht worden waarbij de snelheid van gemotoriseerd verkeer teruggebracht moet worden naar maximaal 30 kilometer per uur. Doel is dat we deze straten inrichten tijdens de herfstvakantie. Dan kunnen ze vanaf 7 november in gebruik genomen worden.”

Fietsbrug: Het stadsbestuur krijgt een subsidie voor het hefboomproject toegangspoort Nationaal Park Hoge Kempen Bergerven-Neeroeteren. Schepen Myriam Giebens (Pro3680) van Toerisme: “We hebben van Toerisme Vlaanderen een schrijven gekregen dat we recht hebben op een subsidie van 1 miljoen euro als tussenkomst in het hefboomrelanceproject Watertoegangspoort Bergerven in Neeroeteren. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Concreet gaat het over de aanleg van een fietsbrug over de nieuwe Zuid-Willemsvaart aan ’t Eilandje. Deze brug moet voor 31 december 2025 gerealiseerd zijn. We zullen zeker nog acties ondernemen om extra subsidies binnen te halen. We denken daarbij aan Limburg Sterk Merk.”

Everzwijnen op Chiroweide: Raadslid Karien Vandewal (cd&v) haalde het probleem aan van Chiro Opoeteren waar de everzwijnen afgelopen week de weide naast het Chiroheem omgewoeld hadden. “Omdat deze weide geen eigendom is van de stad kunnen we op dit terrein geen werken uitvoeren”, zegt burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld). “Dat een onbekende uw eigendom komt afbakenen, zou u ook niet graag hebben. De eigenaar van het terrein moet deze weide afbakenen of werken uitvoeren. Omdat de speelweide in natuurgebied ligt, is dat niet eenvoudig. Omdat het om een ernstig probleem gaat, ben ik zelf ter plaatse geweest en heb ik de site bekeken met medewerkers van Natuur & Bos. Er is voorgesteld om langs de Bosbeek houtwallen aan te leggen, maar Natuur & Bos is daar geen voorstander van. Reden is dat everzwijnen woelen in houtwallen en erin op zoek gaan naar eten. Ze kruipen er zelfs over. Er bestaan subsidieorganen om everzwijnen van deze terreinen te houden. Er is ook gepraat over de plaatsing van een elektrische schrikdraad.”