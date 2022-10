Waar eet … drummer Mario Goossens? “Fan van authentiek Italiaans zaakje met de lekkerste pizza én pasta”

Restaurant Ralf Berendsen in Lanaken

“Een hele ervaring! De eerste keer in een tweesterrenrestaurant voor mij en dat was meteen een schot in de roos. De smaken en de aangepaste wijnen zijn er echt buiten categorie.”

Paalsteenlaan 90 in Lanaken. Open: lunch: wo t.e.m. vrij, aankomst tussen 12 en 12.30 uur. Diner: wo t.e.m. za, aankomst tussen 19 en 19.30 uur. Info: www.labutteauxbois.be

© mdl

Restaurant Aurum door Gary Kirchens in Sint-Truiden

“Deze topchef heeft zich het afgelopen jaar echt wel bewezen en kreeg terecht een ster. Het eten is super met een geweldige bediening in een mooie sfeer. De ligging en het kasteel van Ordingen zijn ook zo geweldig. Echt een heerlijke plek!”

Ordingen-Dorp 50 in Sint-Truiden. Open: wo, do, vrij, za avond en zo middag. Info: www.restaurant-aurum.be

© Karel Hemerijckx

Rauw in Heusden-Zolder

“Ik hou wel van een goed stuk vlees en de wagyu-steak is hier zo zo zo lekker! Zonder twijfel een aanrader.”

Koerselsebaan 181 in Heusden-Zolder. Open: ma, di, do en vrij 11.30-14 uur en 17-22 uur. Op za 17-22 uur en zo 11.30-22 uur. Info: www.rauwbbq.be

© Rauw

Da Renata in Leopoldsburg

“Dit is een oud en gekend Italiaans restaurant, al kregen ze tijdens de coronacrisis nieuwe eigenaars na dertig jaar. De gerechten zijn hier simpel, maar heel lekker en met een superbediening. De pizza is top, maar de arrabiata is dé winnaar voor mij.”

Jacoletstraat 12 in Leopoldsburg. Open: ma, do, vrij 12-14 en 17-22 uur, za en zo 17-22 uur. Di en wo gesloten. Info: 011/19.66.78

© Luc Daelemans

Bistro Wannes Raps in Diest

“De menukaart van deze bistro is niet uitgebreid, maar wel altijd vernieuwend met goede wijnen of bieren. Ik was geen steak tartaar-liefhebber totdat ik het hier at. Ondertussen ben ik er al jaren klant en blijf ik de steak tartaar bestellen. Een mooi weetje is dat de eigenaar van de zaak ooit een bekende regisseur was bij Man Bijt Hond, maar hij had er genoeg van en wou iets anders in zijn leven. Zijn tweede hobby was koken en nu is hij de trotse eigenaar van dit restaurant.”

Schaffensestraat 17 in Diest. Open: di 18-22 uur, wo, do en vrij 12-14 en 18-22 uur. Gesloten op za en zo. Info: www.wannesraps.be