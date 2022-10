GEMEENTERAAD. Lanaken geeft extra steun aan bedrijven en handelszaken

Lanaken

Brandweer: De raad keurde de dotatie aan de Brandweerzone Oost-Limburg voor 2023 goed. “Het gaat om een tussenkomst van 1.171.000 euro en dat valt best mee”, aldus burgemeester Marino Keulen (Open VLD). “Ten opzichte van dit jaar is het een verhoging met amper 30.000 euro en dat ondanks de fel stijgende energie- en personeelskosten.”

Bedrijven: Dat het gemeentebestuur bedrijven en handelszaken na aan het hart draagt, blijkt uit de unanieme goedkeuring van een drietal extra steunmaatregelen. Nieuwe bedrijven en zaken krijgen van 2023 tot en met 2025 vrijstelling van de Algemene Gemeentebelasting op bedrijven. “Dat gebeurt voortaan automatisch zodat zij zelf ‘ontzorgd’ worden van de administratieve rompslomp. Ook de gemeentelijke tegemoetkoming in de Vlaamse heffing van de onroerende voorheffing komt op drie jaar voor nieuwe bedrijven en ondernemingen die - in deze dure tijden - energiebesparende maatregelen treffen om hun gebouwen duurzaam te maken, kunnen voortaan rekenen op een premie van maximaal 5.000 euro of 50% van de factuurprijs. Voor dit alles hebben we 100.000 euro extra voorzien in het budget”, besloot Marino Keulen, die de uitleg deed in de plaats van de verontschuldigde bevoegde schepen Astrid Puts.

Huisvuil: Vanaf 2023 ontvangen alle alleenstaanden en éénoudergezinnen - die rechthebbend zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, zelfs als ze eigendommen bezitten - een rechtstreekse korting van 60 euro op het bedrag van de afvalbelasting. “Daarmee volgen we het voorstel dat collega Freddy Stouten (cd&v) vorig jaar reeds deed”, bekende de burgemeester. Deze bijkomende korting kost de gemeentekas 36.000 euro.

Fietspad: Het bestek voor de aanleg van het fietspad dat de Kounterstraat met de Kewithdreef verbindt, geraamd op 44.000 euro, werd goedgekeurd. “Het is de laatste fase van het fietspad en zal uitgevoerd worden zodra de rioleringswerken Lanakerheide van Aquafin voltooid zijn”, aldus schepen Peter Verheyen (Open VLD).