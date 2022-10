Chiro Kerkhoven herdenkt verongelukte hoofdleider: “Het nieuws sloeg in als een bom”

“Het nieuws slaat bij iedereen in als een bom”, staat te lezen op de Facebook-pagina van Chiro Kerkhoven waar Bart hoofdleider was. “Het is dus compleet normaal moest je met iemand willen praten. We zijn er allemaal voor elkaar in deze moeilijke tijden.”

Bart had een groot hart voor de Chiro. “Daarom willen we iets terugdoen. Samen met onze kookploeg is er een zuil gemaakt om Bart te herinneren. Woensdag kunnen de leden van 17 tot 19 uur langskomen om briefjes, tekeningen of foto’s af te geven. Die worden dan aan de herdenkingszuil van Bart bevestigd.”