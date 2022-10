Dario Cataldo blijft Trek-Segafredo trouw

Dario Cataldo heeft zijn contract bij Trek-Segafredo met één seizoen verlengd tot en met de jaargang van 2023. Dat heeft de Amerikaanse WorldTour-ploeg dinsdag bekendgemaakt.

De 37-jarige Cataldo streek in januari 2022 bij Trek-Segafredo neer na twee seizoenen bij Movistar. De Italiaan koerste ook voor Astana, Sky, Quick Step en Liquigas.

Tijdens zijn carrière behaalde Cataldo vijf overwinningen, waaronder een in de Ronde van Italië, zijn laatste zege in 2019, en een in de Ronde van Spanje in 2012. In datzelfde jaar kroonde hij zich ook tot Italiaans kampioen tijdrijden. (belga)