GEMEENTERAAD. Tongeren telt 243 personeelsleden: “Fictie door fusie met Borgloon”

Tongeren

Personeel: Het personeelsbehoeftenplan voor stad en OCMW is vastgesteld. Tijdens vorige legislatuur werd het aantal fte’s met 10,4 % afgebouwd: van 292 naar 217. Vandaag telt de stad 243 personeelsleden (fte’s), maar daar zijn de 37 van het GRM bijgerekend. Volgens raadslid Leenders (N-VA) is het opgestelde organogram fictie door de nakende fusie met Borgloon.

Hulpverloningszone: De gemeentelijke dotatie 2023 aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg is vastgesteld op 1.425.000 euro. Volgens brandweercommandant Bert Swijsen zijn er door de stijgende energiekosten en de loonindexering meer middelen nodig en staat de operationaliteit onder druk. De personeelskosten happen 70 % uit het budget en de loonindexering kost 370.000 euro. Door de duurdere bouwmaterialen kost de renovatie van de brandweerkazerne 5% extra.

Bossen: Raadslid Stassen (Groen) pleit voor bosuitbreiding: “Amper 7% van de oppervlakte van Tongeren is bos. Hiermee zijn we de laatste in Limburg. Er moet een inventaris komen van mogelijk te bebossen gebieden en een globaal natuurbeheersplan.” Volgens milieuschepen Patrick Jans heeft de stad een bosbeheersplan: “We engageren ons voor bijkomende bossen, maar we gaan ons niet vastpinnen op cijfers, want dat is een zelfmoordpoging.”