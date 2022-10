Eerste beelden uit nieuw seizoen ‘Fear factor’ met Alex Agnew gelost: “Je zit daar gewoon te wachten tot je verdrinkt”

Alex Agnew brengt het grensverleggende Fear factor op geheel eigen wijze terug. Zestien kandidaten kijken hun grootste angsten recht in de ogen en stijgen boven zichzelf uit. In Alex Agnew’s fear factor wordt niemand ontzien en is het, soms letterlijk, sink or swim. Enkel het duo dat het hoofd koel weet te houden kroont zich tot winnaar.