Buiten aperitieven? Geniet van een lekker warm drankje met rum en gember

Warm al wat goed is op en drink het uit een glas, dat is de simpele formule voor dit heerlijke brouwsel. Zoet, pittig en met net de juiste hoeveelheid kick van alcohol. Lekker binnen bij de haard of op een winters buitenfeest met dikke truien en mutsen. Ahornsiroop is een superingrediënt, maar als je honing of andere siroop in huis hebt, kun je die zeker ook gebruiken.