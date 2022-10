GEMEENTERAAD. Raad Hechtel-Eksel in de clinch over kleur afvalcontainers: “Blauw is toch logische kleur voor PMD”

Hechtel-Eksel

Afval: De gemeente wil verenigingen helpen bij het sorteren van afval en de gemeenteraad boog zich over het uitleenreglement van afvalcontainers voor evenementen. Dit had toch wat voeten in de aarde. Zo bleek de kleur van de grote containers op de sorteerwagen al voer voor discussie. Schepen voor Milieu Theo Martens (HE) stelde aanvankelijk dat de zwarte container bedoeld is voor PMD en de blauwe voor papier en karton, wat oppositieraadslid Sven Saenen (Groen) omschreef als een onlogische keuze en schepen voor Openbare Werken Jacky Snoecks (HE) als een schrijffout. Waarna de keuze uiteindelijk viel op blauw voor PMD. Raadslid Raf Truyens (cd&v) stipte aan dat de bepaling rond sluikstorten in het regelement niet strookte met de definitie in het GAS-reglement, en zelfs geen zin had, waarop werd besloten de passage te schrappen. Marc De Pachter (Vooruit) plaatste vraagtekens bij de verwerking van het afval. “Jullie doen een beroep op een firma. Worden de opgehaalde hoeveelheden, zoals verplicht, wel verrekend in de globale afvalcijfers van de gemeente”, vroeg hij met klem. Toen schepen Theo Martens (HE) reageerde dat dit ‘normaal gesproken’ wordt geregistreerd aan de hand van de facturen, vond De Pachter dat geen afdoend antwoord waarop gemeenteraadsvoorzitter Stefan Agten dit noteerde als vraag die zal worden uitgezocht.

Begijnenvijvers: De gemeente wil de dijken van de Begijnenvijvers versterken door het plaatsen van 600 palen van duurzaam azobé-hout, stelde schepen Jacky Snoecks (HE). De raming voor het werk is 99.000 euro. Sven Saenen (Groen) zette vraagtekens bij de houtkeuze. “Dit is afkomstig uit West-Afrika en staat op een lijst van bedreigde houtsoorten. Is er gezocht naar alternatieven?” Schepen Snoecks reageerde dat dit hout in de hele Belgische waterbouw wordt gebruikt en minstens 50 jaar standhoudt. “Over 50 jaar is dit hout er misschien niet meer”, stelde Saenen die ook informeerde naar de eigendomssituatie van de vijver. “Altijd werd aangenomen dat we een erfpacht hadden, maar het blijkt een huurovereenkomst. Met de kerkfabriek zetten we dit nu recht”, reageerde de schepen.

Bibliotheek: Nadat in maart de werken al werden gegund zou een aannemer op 7 november eindelijk starten met de omgevingsaanleg rond de bibliotheek in Eksel. Dat antwoordde schepen Jacky Snoecks (HE) op een vraag van raadslid Truyens (cd&v). “Ik betreur ook dat het zolang duurt, we hebben hierover veelvuldig contact gehad met de aannemer”, reageerde de schepen.