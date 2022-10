LIVE. Volg hier de gedeeltelijke zonsverduistering vanaf 11.09

Om 11.09 uur begint het schouwspel, dan begint de maan aan haar passage voor de zon en neemt ze een steeds grotere hap uit de zonneschijf. Die hap is het grootst om 12.04 uur, wanneer 22 procent van de zonneschijf bedekt zal zijn. In Limburg zal net iets meer van de zon verduisterd zijn dan aan de kust. Daarna trekt de maan zich langs links terug. Om 13.01 uur is de verduistering helemaal voorbij.

De gedeeltelijke eclips is alleen in Europa en West-Azië te zien en is groter naarmate we verder naar het noordoosten opschuiven. Maar zelfs voorbij de Oeral in Rusland zal maximaal 86 procent van het zonneoppervlak bedekt zijn.

“Het is een beetje wisselvallig, maar we krijgen ook een aantal opklaringen, dus ik ben er vrij zeker van dat we tussen 11 en 13 uur overal in België toch wel even de zon zullen kunnen zien. En dat we overal kunnen genieten van de gedeeltelijke zonsverduistering”, zegt weerman Frank Deboosere. “Het westen van het land heeft wat dat betreft iets betere kaarten”, zegt David Dehenauw.

Gaatje in netvlies

De Vlaamse volkssterrenwachten waarschuwen ervoor dat zonnewaarnemingen niet zonder gevaar zijn en vragen mensen om gebruik te maken van een eclipsbril bij het bekijken van de zonsverduistering. Zonder bescherming naar de zon kijken is immers gevaarlijk en kan leiden tot permanente oogbeschadiging. “Als je rechtstreeks naar zon kijkt, kan een gaatje in je netvlies gebrand worden, en dat is bijzonder pijnlijk”, weet optometrist Charles Bruninx. “Het komt weleens voor dat we klanten hebben met een beschadigd netvlies door in de zon te kijken. Zij zullen altijd een zwarte vlek zien op de plaats waar het oog beschadigd is geraakt, omdat die cellen dood zijn.”

De UV-filter in glazen van (zonne)brillen beschermt ogen tegen zonlicht, maar je mag er niet rechtstreeks mee in de zon kijken. “Ook verschillende zonnebrillen over elkaar bieden onvoldoende bescherming.” Kijken door een vergiet wordt eveneens afgeraden. “Een vergiet maakt het gaatje kleiner, wat de indruk geeft dat je niet het volle licht binnenkrijgt. Maar licht dat niet gefilterd wordt, is zelfs door zo’n klein gaatje schadelijk voor de ogen.” Ook andere oplossingen zoals drie fotonegatieven achter elkaar houden of een cd-plaatje zijn onveilig.

“Je hebt effectief een eclipsbril nodig. Die heeft extreem donkere eclipsglazen en houdt meer dan 99 procent van het felle zonlicht tegen, waardoor we de zon toch kunnen observeren zonder de ogen te beschadigen. Dergelijke brillen zijn verkrijgbaar bij alle optiekzaken. Rechtstreeks naar de zon kijken zonder eclipsbril, is altijd afgeraden”, benadrukt de optometrist.

Selfie

Het enige alternatief voor een eclipsbril is onrechtstreeks naar de zon kijken, bijvoorbeeld via een digitaal scherm. Je kan een foto nemen van de zonsverduistering, of met de rug gedraaid naar de zon op het schermpje van de gsm in selfie-modus kijken. Dan vangt de camera het licht op, waarna jouw oog dit in tweede instantie op het scherm bekijkt. Dat is veilig, maar het zal wellicht niet zo’n zuiver, mooi beeld geven zoals een rechtstreekse waarneming met een eclipsbril. Je zou ook een rond gaatje van ongeveer één millimeter in een stuk karton kunnen maken, en het beeld van de zon daarmee op een wit vel papier projecteren. Op die manier is de ronde hap aan de rand van de zon duidelijk zichtbaar.”