Dit zijn onze vakantietips: loop door de prachtige natuur in Bokrijk of ga op herfstsafari

In Bokrijk kan je dit weekend kiezen voor de chronorun of een belevingsrun met afstanden van 5 of 10 kilometer. — © Visit Limburg/R. Reynders

Lopen door Bokrijk of liever de stilte opzoeken in Landschapspark De Merode? Ook de herfstvakantie zal niet saai zijn met heel wat activiteiten in de provincie.

Bokrijk Run

Heb je altijd al eens door Bokrijk willen joggen terwijl de living history-acteurs je aanmoedigen? Dat kan op zondag 30 oktober in Genk. Je kan kiezen voor de chronorun of een belevingsrun met afstanden van 5 of 10 kilometer waarbij je langs Fietsen door het Water loopt, het Arboretum doorkruist en door de bossen van Bokrijk jogt. Er is ook een kidsrun of je kan het parcours gewoon wandelen. Zo beleef je het Openluchtmuseum eens op een andere manier.

Op 30/10 vanaf 10 uur in Bokrijk, Bokrijklaan 1 in Genk. Alle info vind je op www.bokrijkrun.be

© Bokrijk

Intiem concert op het kerkhof

Op dinsdag 1 november wordt voor een keer de stilte op begraafplaatsen doorbroken met intieme muziek en lokale verhalen. Reveil wil op een bijzondere manier onze dierbaren herdenken. Lommel ontvangt op Allerheiligen Pauwel, een artiest met een typerend breekbaar stemgeluid en een groot talent voor kleine liedjes. Hij brengt een intiem concert bij schemerdonker.

Op 1/11 om 17 uur op de Stedelijke Begraafplaats, Norbert Neeckxlaan in Lommel. Info: www.ccdeadelberg.be Info over andere Reveil-concerten in Limburg: www.reveil.org

© Catherine Smet

Stenen vertellen

Ben jij ook iemand die tijdens een wandeling de mooiste stenen spot en ze mee naar huis neemt? Vraag je je wel eens af waar de stenen vandaan komen of hoe ze ontstaan? Tijdens een toffe workshop op donderdag 3 november in de Cosmodrome in Genk word jij een echte stenenexpert. Van de naam tot unieke weetjes: je leert er alles over stenen.

Op 3/11 van 14 tot 16.30 uur in Cosmodrome, Planetariumweg 18 in Genk. Info en inschrijven: www.kattevennen.be

© Stad Genk

Sidi Larbi Cherkaoui onderzoekt hoe het is om Vlaemsch te zijn

Op woensdag 2 en donderdag 3 november strijkt Sidi Larbi Cherkaoui met Vlaemsch (chez moi) neer in cultuurcentrum Hasselt, als enige plaats in Limburg. Als zoon van een Marokkaanse vader en een Vlaamse moeder heeft choreograaf Cherkaoui zich zijn hele carrière op zijn roots gericht. Met ‘Vlaemsch’ gaat hij in directe dialoog met de Vlaamse wortels en onderzoekt hij wat het betekent om als kunstenaar Vlaams te zijn.

Op 2 en 3/11 telkens om 20 uur in CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt. Info & tickets: www.ccha.be

© Filip Van Roe

Ouder & kind yoga

Wil je extra qualitytime met je kind? Dan zijn de ouder-en-kind-yogasessies misschien wel iets voor jullie. Ervaar hoe jullie samen je lichaam op een speelse manier soepel en fit kunnen houden. De sessies vinden plaats in het insectenmuseum Entomopolis in De Lieteberg in Zutendaal. Ze vertrekken steeds vanuit een leuk avontuurlijk verhaal waardoor kinderen ook de wondere wereld en de soepele lichamen van de bekendste insecten ontdekken.

Op 29/10, 10/12, 7/1, 18/2 en 18/3 telkens van 9 tot 10 uur in de Lieteberg, Stalkerweg in Zutendaal. Vooraf inschrijven is verplicht via www.lieteberg.be

© De Lieteberg

De wondere wereld van koffie

Ben je fan van koffie? Drink je elke ochtend een lekkere tas, maar weet je er verder weinig over? Dat is een koffieproeverij misschien wel iets voor jou. Barrista Jan Doomen neemt je op 30 oktober in Pelt mee in de wondere wereld van de speciality trade koffies van Crossroast. Je leert over de geschiedenis van de koffiebes en de reizen die deze aflegt voor ze in je koffietas belandt. De roaster van Crossroast geef meer uitleg over het branden van de koffies. Je proeft vier koffies met foodpairing van een lokale chocolatier, patissier en lunchbar.

Op 30/10 van 10 tot 12.30 uur in Bar DeLuux, Dorpsstraat 178 in Pelt. Info & inschrijven: https://www.facebook.com/events/635284161588337/?ref=newsfeed

© Jan Doomen

Stap in een tekening

Nog tot het einde van de herfstvakantie kan je de belevingsexpo Kleurboel in Herkenrode in Hasselt bezoeken. Stap binnen in een wereld vol kleur, avontuur en verbeelding. In deze belevingsexpo ontdek je de knappe illustraties uit de mooiste prentenboekideeën. Kijk je ogen uit en kruip letterlijk in een tekening. Word circusartiest of -directeur. Speel met dozen, die niet gewoon dozen zijn. Of test hoe ver jouw gevouwen vliegtuigje kan vliegen. Welke tekening vind jij de mooiste?

Nog tot en met 6/11 van 10 tot 17 uur in het Abdissenkwartier op de Abdijsite Herkenrode, Herkenrodeabdij 4 in Hasselt. Info: www.abdijsiteherkenrode.be/agenda/belevingsexpo-kleurboel

© Abdijsite Herkenrode

Dag van de Stilte in de Merode

Op de laatste zondag van oktober gaan we in wintertijd: we zetten de wijzers één uur stil. Wat als je die extra tijd zou gebruiken om zelf even stil te staan, geen deadline geen lawaai en gedoe. Landschapspark De Merode in Tessenderlo en omliggende gemeenten pakken daarom uit met de ‘Dag van de Stilte’. Een heel weekend lang beleef je wel twintig activiteiten: van focuswandelingen in volle natuur, Japanse theeceremonies en klankmeditatie tot yoga op de boerderij, Tai Chi, films en lezingen.

Op 29 en 30/10 in Landschapspark De Merode, met onthaalpoort op Zavelberg 10 in Tessenderlo. Het volledige programma en inschrijven via www.bezoekdemerode.be

© Saar Vandeweyer, natuurreservaat De Merode Averbode

Op herfstsafari

Hou je van spelen, rollen, vallen en lekker ravotten in de natuur? Dan neemt natuurgids Mieke je woensdag graag mee op Snuit Herfst Safari in natuurdomein Kiewit in Hasselt. De herfst is in het land en dan valt er heel wat nieuwe en andere natuur te ontdekken. Samen met gids Mieke sta je stil bij paddenstoelen, bij vruchtjes, sporen en noem maar op. Ideaal voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar.

Op 2/11 van 14 tot 15.30 uur in BC Kiewit, Putvennestraat 112 in Hasselt. Info & inschrijven: www.natuurpunt.be/agenda/snuit-herfst-safari-57373

© Luc Daelemans

Spannende zoektocht

Nog tot 6 november kan je in kasteelbrouwerij Ter Dolen in Helchteren met heksje Zwiggy ronddolen. De bezemsteel van de langepaarseneuzenheks is gestolen. Wie zou het gedaan hebben: een vampier, spook of monster? Het heksje roept de hulp in van Kerel en Merel. Durf jij met hen op zoek te gaan naar de dief?

Nog tot 6/11, dagelijks van 13 tot 19 uur in de Kasteelbrouwerij Ter Dolen, Eikendreef 21 in Houthalen-Helchteren. Info: https://visit.houthalen-helchteren.be/halloweenzoektocht

© RR

Uitgebreide agenda

Varia

Zaterdag 29 oktober

Kleine voorleeshelden

Lezen is leuk en voorlezen nog leuker. Het is een knus moment, een stimulans voor de taalontwikkeling en het prikkelt de fantasie. Dit keer gaan we samen op schattentocht.

BICC ‘t Poorthuis, Zuidervest 2a in Peer.

Van 9.30 tot 11 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 29 oktober

Feest van het Boek

Tijdens het Feest van het Boek komen verschillende auteurs hun boeken signeren, zoals klimaatactivist Ignace Schops, historica Leen Van den Berg en jeugdauteur Marina Theunissen.

In verschillende Standaard Boekhandels in de provincie.

Van 10.30 tot 12 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 29 oktober

Lego- en Duplodag

Een dagje samen fantaseren en bouwen met een massa Duplo- en Legostenen.

PIC, Tulpinstraat 75 in Hasselt.

Van 10 tot 16 uur.

Basistarief: gratis

Zaterdag 29 oktober

Kidsfilmdag in de bib

Met de Kidsfilmdag sluit de Genkse bibliotheek de filmmaand af. Er zijn workshops en de hele dag doorlopend activiteiten.

Bibliotheek Genk, Stadsplein 3 in Genk.

Van 10 tot 16 uur.

Basistarief: gratis

Zaterdag 29 oktober

Het geluid van stilte

Tussen de bomen van het Klankenbos zit een unieke, internationale verzameling van meer dan vijftien klankinstallaties verscholen. De gids daagt je uit om op een bewuste manier met geluid en stilte om te gaan.

Klankenbos, Toekomstlaan 5 in Pelt.

Om 14 uur

Basistarief: 11 euro

Zondag 30 oktober

Tweedehandsbeurs

De Gezinsbond van Kortessem organiseert haar jaarlijkse tweedehandsbeurs met kleding, speelgoed en andere leuke spullen voor kinderen.

CC De Mozaïek, Kerkplein 14 in Kortessem.

Van 9 tot 13 uur

Basistarief: 2 euro

CONCERT

Zaterdag 29 oktober

Festival Vocallis

Dirigent Tom Kropivsek selecteert de zangers uit Nederlands-Limburg en de Euregio die het ensemble Canto Rinato vormen.

CC Lanaken, Aan de Engelse Hof 10 in Lanaken.

Van 14.30 tot 16.30 uur

Basistarief: 12 euro

WANDELEN

Zaterdag 29 oktober

De Bosdravers organiseren een bostocht van 15, 16 en 20 km doorheen het natuurgebied Pijnven en de prachtige Netevallei.

Buurthuis De Locht, Lochtstraat 42 in Hechtel-Eksel.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zaterdag 29 oktober

Cultuurhistorische wandeling

Tijdens deze wandeling begeleid door een gids wandel je langs enkele belangrijke cultuurhistorische bezienswaardigheden van de Trudostad.

Parking Veemarkt, Sint-Jansstraat in Sint-Truiden.

Van 13 tot 17 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 29 oktober

Kriebelwandeling

Hoewel alles in winterslaap lijkt te gaan, is er echt leven in het donker. Ontdek het samen tijdens deze wandeling voor de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië met Natuurpunt.

Buurthuis Rukkelingen-Loon, Sweetstraat in Heers.

Van 17.30 tot 20 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 29 oktober

Pompoentocht

Kindvriendelijke Halloweentocht van 2,7 km door mooi versierde holle wegen van Halen. Met achteraf een hapje en een drankje.

Buurthuis Zelk, Zelkstraat 16 in Halen.

Vertrek tussen 18 en 19 uur

Basistarief: gratis