Boekenhuisjes in elk dorp zorgen voor extra leesplezier in Pelt

Pelt

In elke Peltse wijk kan je intussen een boekenhuisje vinden, een soort van ‘bib op verplaatsing’. Zo zijn er nu 13 in totaal. Lezers kunnen - gratis - een boek uit het huisje kiezen en meenemen en in ruil zelf een boek achterlaten. Door dit neem- en geefprincipe zijn er geregeld nieuwe boeken te vinden en krijgen boeken een tweede leven. Voor elk boekenhuisje is er een meter of peter die een oogje in het zeil houdt.

Niet alleen gewone lezers droppen boeken in het boekenhuisje, ook de bibliotheek geeft oude boeken een tweede leven in de ruilkastjes. De locaties werden bewust gekozen: in de speeltuin ’t Pelterke en de Bosuil, in de pastorijtuin van Overpelt, aan het station van Overpelt en Neerpelt, aan de ingang van het Noorderhart Mariaziekenhuis, aan het speelpleintje aan de Kapelstraat (Lindelhoeven), aan het speelpleintje aan de parochiezaal in Holheide, aan het speelpleintje in de Loodstraat (Overpelt-Fabriek), aan passantenhaven de Welvaart (Neerpelt), op het Regenboogplein in Grote Heide, aan de kerk in Herent en aan de school in Boseind. Allemaal plaatsen waar veel mensen passeren. (path)

Op stratenplan.gemeentepelt.be vind je een overzicht van alle boekenhuisjes