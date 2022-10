OPROEP. Bij jij een diehard XINK-fan en heb jij tickets kunnen scoren voor hun concert?

Dat XINK nog steeds razendpopulair is, bewijzen de uitverkochte concerten in de Ancienne Belgique. Vorige week kondigde de groep die zijn populariteit won in de vroege jaren 2000 hun terugkeer aan. En daar zat duidelijk heel wat volk op te wachten. Jij ook?

Het eerste concert op 23 februari was in een mum van tijd uitverkocht, een tweede, op 24 februari, werd meteen nadien aangekondigd. Maar ook daar ging het snel. Om teleurgestelde fans tegemoet te komen heeft XINK er nu nummer drie en vier aan toegevoegd. Dit keer op 23 en 27 maart, opnieuw in de Ancienne Belgique.

In 2003 gingen ze voor België naar het allereerste Junior Songfestival in Kopenhagen, met een zesde plaats als resultaat. Ze hadden hits met Laat me vrij, De andere kant en uiteraard De vriendschapsband. In 2009 gingen Jonas, Niels, Thomas en Philip elk hun eigen weg. Tot volgend jaar dus, XINK is terug.

Ben jij een fan van het eerste uur? Wekt de band nostalgie op bij jou? Ken jij al (of de meeste van) hun nummers uit je hoofd of heb jij nog steeds een poster van de groep boven je bed hangen? Sprong jij een gat in de lucht toen ze hun concerten aankondigden en heb jij ook tickets kunnen bemachtigen (of net niet)? Kortom, ben jij een diehard XINK-fan? Laat het ons dan weten via onderstaand formulier.