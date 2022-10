Gezinsbond Sint-Huibrechts-Lille bestaat 100 jaar: “Maar er zit nog geen slijt op”

Pelt

Op 19 januari was het precies 100 jaar geleden dat de Gezinsbond Sint-Huibrechts-Lille het daglicht zag. Door de coronamaatregelen kon er op dat moment niet gefeest worden, maar nu kon het feest eindelijk doorgaan.

Het werd een geslaagde avond in de Parochiezaal met lekker eten en de nodige ambiance. “Als bestuur kunnen we terugkijken op een geweldig verjaardagsfeest”, zegt Carlo Triki. “Samen met onze leden kijken we uit naar de volgende activiteiten die we nog in petto hebben. Ook al bestaat onze Lilse Gezinsbond al 100 jaar, toch durven wij zeggen dat er nog geen sleet zit op onze afdeling.” (gvb)