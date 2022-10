Finale ‘Klopjacht’ onder vuur, maar speurder Bieke verdedigt zich: “Wij hebben ook heel hard gewerkt”

Het speurdersteam van Klopjacht slaagde erin de twee finalistenduo’s in te rekenen en zo de overwinning binnen te halen. Maar de manier waarop dat gebeurde, zorgt bij kijkers voor frustratie. “Onmogelijk om te winnen”, zegt een Twitter-gebruiker over de finale. “Wij hebben hard gewerkt en goed gegokt”, nuanceert speurder Bieke.

In het eerste seizoen van Klopjacht kwamen twee duo’s over de finish, dit jaar is de overwinning voor de speurders. Broers Kevin en Gillian en vriendinnen Zahna en Nisrine werden in de laatste minuut voor het einde ingerekend. Hoe? De speurders ontdekten waar het extractiepunt voor de finalisten was, waarop alle mobiele teams - zes personen in totaal - de helikopter omsingelden die de kandidaten moesten bereiken om te winnen. Een mission impossible die eindigde met de vier overblijvers in de boeien.

LEES OOK. Laatste twee duo’s in ‘Klopjacht’ sneuvelen met de meet in zicht: “We schoten 100 meter tekort. Zo dicht bij de finish stranden, voelt wrang”

Het speurdersteam leverde sterk werk, maar volgens kritische kijkers kregen ze wel veel hulp. “Kliklijn, speurders rond de heli… toch wel heel makkelijk om iedereen te snappen”, klinkt het. “Voor het einde van Klopjacht moeten ze volgend jaar toch iets anders uitvinden. Onmogelijk om te winnen”, geeft iemand een tip.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Goed gegokt

Speurder Bieke heeft veel lof voor de duo’s, maar nuanceert tegelijkertijd de kritiek. “We hadden het de finalisten echt gegund, want ze hebben keisterk gespeeld. Maar wij hebben ook heel hard gewerkt”, zegt de inspecteur. “Zij wisten waar het extractiepunt was, wij niet. Door slim te gokken, en door fouten van de handlangers van de duo’s, waren we toch op de juiste plek. Toen werd het voor hen heel moeilijk.”

Het waren de vrienden van Zahna en Nisrine die de speurders de ultieme tip gaven over de extractieplaats. De helikopter zou landen bij het fort van Borsbeek, dus stuurden de vriendinnen handlangers eropuit om de omgeving te verkennen en te checken of er speurders aanwezig waren. “Dat koppel gedroeg zich heel verdacht”, zegt Bieke. “Ze bleven in rondjes lopen, namen de hele tijd foto’s van Jeremy (een van de speurders, red.). We hebben een gok gewaagd en zijn er vanuit gegaan dat het fort van Borsbeek de juiste plek was.”

Een gok, want de ‘verkenners’ hadden ook een afleidingsmanoeuvre kunnen zijn. “Als de duo’s handlangers naar een van de andere mogelijke plekken gestuurd hadden, om zogezegd te gaan verkennen, dan waren we er met onze twee voeten ingelopen. Dan waren we naar een foute plaats gegaan en hadden ze gewonnen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een hart voor de politie

Inspecteur Bieke blikt tevreden terug op de ervaring. Al schrok ze soms van de commentaren. “Ik krijg de kritiek dat ik nogal hard ben. Maar stel dat morgen je kind verdwijnt, dan wil je toch ook dat we zo gedreven te werk gaan? In het echte leven doen we onze job ook op die manier.”

© Play4

Mocht ze terugkeren in het derde seizoen, dan hoopt ze dat de menselijke kant van het speurdersteam ook getoond wordt. “Als het kandidaten of handlangers te veel werd, drukten we de pauzeknop in en werden we weer gewoon mensen. Toen de moeder van Lothar over haar toeren was, toen die ene vrouw ons de locatie van de tweeling maar niet wou geven... Ik heb nog lang met hen nagebabbeld, als mens. Ik kan ook heel lief zijn hè (lacht). Het zou fijn zijn als kijkers die achter-de-schermenmomenten toch te zien krijgen. Zodat ze weten dat we geen beesten zijn.”

Bieke benadrukt dat de speurders allemaal crèmes van mensen zijn. “We zijn mensen met een heel groot hart, maar ook met een hart voor de politie”, besluit ze.

Play4 is de zoektocht naar voortvluchtigen voor het derde seizoen van Klopjacht al begonnen. Inschrijven kan via GoPlay.be.