Met de tip van Els Pynoo haal je die 10.000 stappen per dag en zamel je geld in voor de strijd tegen borstkanker

Els Pynoo is bekend als frontvrouw van elektropopband Vive La Fête en heeft veel ervaring als model. Samen met haar partner, Danny Mommens, woont ze al jaren op een boerderij. Elke dag geniet ze van de buitenlucht.

“Voor mij is het makkelijk om aan 10.000 stappen per dag te geraken. Op de boerderij ga ik van de hooizolder, naar de paarden, enzovoort. In de stad is het misschien iets moeilijker. Hoewel: vroeger woonden we in Gent en toen vond ik het wel plezant om alles te voet te doen. Een museumbezoek telt ook mee!” Haar ultieme tip? “Wandel niet alleen, het is veel toffer met een hond. Of met vrienden. Zalig om bij te kletsen tijdens het stappen. Wandelen kan ook heel romantisch zijn met een kop warme chocolademelk erbij. In de winter is heerlijk om met bloedrode kaken weer thuis te komen, maar elk seizoen heeft z’n charmes. Nu aan zee gaan uitwaaien met al die wind, dat moet geweldig zijn. Ik heb al zin om te vertrekken (lacht).”

Volgens Pynoo doet het deugd om af en toe van locatie te veranderen. “Afwisseling is belangrijk. Als je elke dag dezelfde route doet, kan je het beu worden.” Ze geeft altijd de voorkeur aan naar buiten gaan in plaats van oefenen op een loopband. “Het is goed voor het hoofd: je zintuigen worden geprikkeld omdat je van alles ziet. Je wordt verstrooid.”

De Roze Mars is een wandelevenement waarbij je de hele maand oktober stapt wanneer en waar je wil. Iedereen kan zich online registreren op een digitaal platform: www.derozemars.be. Hierop kun je steeds in realtime de voortgang van hun aantal kilometers, het stijgende aantal deelnemers en het verloop van de virtuele competitie volgen. Wie zich inschrijft, betaalt 10 euro. Met het ingezamelde geld steunt Pink Ribbon concrete projecten in de strijd tegen borstkanker.