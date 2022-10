8-koppige jury kroont Sint Oda tot meest klantvriendelijke organisatie

Pelt

Sint Oda, een dienstencentrum voor mensen met een complexe of meervoudige beperking uit Pelt, is gelauwerd als de meest klantgerichte organisatie van Vlaanderen. Een jury van acht experts boog zich over de acht weerhouden kandidaturen.

Annita Beysen, managing partner van u.sentric dat samen met Hello Customer deze eerste Customer-Centered Organization Awards uitreikte, was vol lof: “Sint Oda heeft zich met succes aangepast aan de gewijzigde financiering in de gehandicaptensector, waarbij cliënten zelf financiële ondersteuning krijgen van de overheid en kiezen wat de beste zorgorganisatie is voor hun specifieke beperking”, klinkt het. “Het centrum investeerde bijvoorbeeld in zijn technische dienst om creatieve en innovatieve oplossingen uit te werken voor zijn cliënten.”

De prijzen werden uitgereikt in De Warande in Brussel.