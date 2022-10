Boekenwurmen in de watten gelegd in bibliotheek in kerk van Lanaken

Lanaken

Het jaarlijkse verwenweekend in de bib van Lanaken werd ook nu weer door honderden bezoekers op prijs gesteld. “In afwachting van onze verhuizing naar De Bron, onze volledig gerenoveerde bib aan de Koning Albertlaan, volgend voorjaar, gaat het verwenweekend dit jaar door in de bibliotheek in de kerk van Sint-Servaas”, vertelt Gaby Vranken van de bib. Terwijl de jonge violiste Nina Torunski voor betoverende klanken zorgde, stonden iets verderop de kinderen te knutselen en was er een ballonnenclown voor de jongste bezoekers.

Voor groot en klein was er veel animatie in de kerk-bibliotheek in Lanaken — © Johnny Geurts

Uiteraard was er tijdens het verwenweekend ook ruimte om te lezen. “We hebben enkele leuke stripverhalen gezocht. De sfeer is hier heel gezellig”, lachen Lina (10) en Emi (8) terwijl ze in de beeldige parochiekerk neerploffen aan een tafeltje met hun favoriete lectuur. “We hebben gemerkt dat we op deze locatie ook heel veel nieuwe gezichten zien in de bib”,zegt bibliothecaris Stefan Paulissen. “We hopen deze bezoekers ook volgend jaar mee te kunnen nemen naar onze vernieuwde bib.” (joge)