Honderden toeschouwers voor boerenbruiloften in Kinrooi

Kinrooi

De nazomeravonden rond het thema boerenbruiloft kenden een groot succes. “Telkens konden een kleine honderd mensen genieten van amusante sketches, een mooie wandeling en een tochtje met de huifkar”, zegt Rose Marie Houben van Visit Kinrooi. “Zowel de acteurs als het publiek in boerenkleding zorgden telkens voor heel veel sfeer. Volgend jaar pakken we uit met een volledig nieuw thema op een nieuwe locatie. We kijken er al naar uit.” pabr