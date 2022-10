Pipa de Pony wandelt door de gangen van WZC Kristallijn: “Bewoners helemaal opgebeurd”

Bilzen

Er hing afgelopen week een gespannen sfeer in het woonzorgcentrum Kristallijn in Grote-Spouwen. Er was namelijk een verrassingsbezoek aangekondigd. De shetlandpony Pipa, een beeldig zorgpaardje, kwam met zijn mooi gevlochten manen zorgen voor een uurtje vol afleiding en plezier. “Een paard dat lift in, lift uit, op alle verdiepingen naar de bewoners toe stapt, is geen alledaags tafereel”, lacht Sarina Borrenberghs, ergotherapeut bij Kristallijn. “Maar dit bezoek heeft de mensen enorm opgebeurd. Er kwamen meteen veel verhalen los over vroeger.”

Alle aandacht ging naar zorgpaardje Pipa — © RR

Blije gezichten

Terwijl Pipa met de verzorgers van afdeling tot afdeling wandelde, haalden de bewoners herinneringen op aan vroeger. “We hadden thuis vier paarden. Mijn dochter en mijn man deden destijds mee aan wedstrijden”, vertelt de 72-jarige Chris Roskams. “Ons zorgpaardje Pipa is een merrie van 14 jaar”, legt Geertrui Noelmans van de Pipahoeve in Grote-Spouwen uit. “Ze is heel lief en aaibaar. Dit bezoekje is een opsteker voor de geestelijke gezondheid van de bewoners. Pipa, oorspronkelijk het paardje van onze kinderen, is getraind voor dit soort bezoekjes. We kunnen dus ook tot in de kamers komen bij de bedlegerige residenten.”

De aanwezigheid van de prachtige pony zorgde dan ook voor fantastische momenten. “Het is heerlijk om al die blije gezichten te zien. Het deed ons toch iets als we de bewoners zo hartelijk zagen lachen als pipa plots naast hun bed stond”, aldus de zorgverleners. (joge)