Kleuters De Notelaar op pompoenentocht

Hoelbeek

Met de herfstvakantie en Halloween voor de deur maakten de kleuters van SBS De Notelaar uit Hoelbeek een spannende tocht naar het pompoenenveld in Mopertingen.

“Het mooie herfstweer nodigde uit om samen met de kleuters een lange wandeltocht te ondernemen langs de pittoreske veldweggetjes”, vertelt juf Christel. “We brachten onder meer een bezoekje aan de pompoenenkwekerij Moors.” Tussen de honderden pompoenen en sierfruit in alle kleuren en vormen vonden de kleuters al snel enkele opmerkelijke Halloween-exemplaren. “Die reuze pompoenen zijn wel heel mooi”, lacht de 4-jarige Sophia. “Zo’n grote pompoen heb ik nog nooit gezien”, aldus een verbaasde Matteo (4). In de klas werd er nog lang over het uitstapje nagepraat. (joge)