Gevel van kabinet-Jambon beklad met klimaatslogans: “Klimaatbeleid nu!”

De gevel van het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon is maandagnacht beklad met slogans over het klimaat. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Onbekenden brachten maandagnacht graffiti aan op de gevel van het gebouw op het Martelaarsplein in Brussel. “Klimaatbeleid nu!”, staat er te lezen. Of ook wel: “35% is niet genoeg”, een verwijzing naar het voornemen om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 35 procent te verminderen. Een ambitie die volgens de actievoerders duidelijk niet voldoet, want “3/10 is buis”, klinkt het.