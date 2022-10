Truiense eucharistieviering in Eurovisie op het hoogfeest van Allerheiligen in zes landen

Op dinsdag 1 november, op het hoogfeest van Allerheiligen wordt om 11 uur vanuit Sint-Truiden de eucharistieviering in Eurovisie uitgezonden. De viering wordt gehouden in collegiale kerk Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming op de Grote Markt van Sint-Truiden.

Voorganger is pastoor-deken Wim Ceunen. De Concelebrant is Eric Pétré. Het uitgebreide Trudokoor o.l.v. Deborah Ingels verzorgt de zang. Organisten zijn Edward Vanmarsenille en Noël Reynders. Naast de VRT wordt de viering ook uitgezonden in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Groot-Brittannië. Men is van harte welkom om in de kerk of live op tv de viering bij te wonen. (jcr)