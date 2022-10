Met de tip van Sarah Devos haal je die 10.000 stappen per dag en zamel je geld in voor de strijd tegen borstkanker

Sarah Devos is wat je noemt een echt natuurmens en schrijft, uit liefde voor onze natuur, boeken met bos, zee, sporen en vondsten in de hoofdrol. Haar tip om meer te wandelen en dat ook vol te houden? “Stap in het begin goed door en sta jezelf toe om op mooiere stukken van je wandeling te vertragen. Ik ben ook een grote fan van dauwtrippen: wandelen voor de dag echt begint. Dan heb je dat al gedaan en heb je ’s morgens al een voorsprong.” Haar trouwe bondgenoot: een verrekijker. “Dan beleef je net iets meer.”

“Ik doe bijna elke week hetzelfde rondje waarvan ik weet dat ik dan ongeveer 10.000 stappen zet. Dat verlaagt de drempel wat: je moet geen wandeling en parking meer uitpluizen. Verder let ik op de kleine dingen: proberen om elk uur recht te staan, een paar trappen te doen, naar de koffieautomaat of om water wandelen in plaats van een thermos of karaf op mijn bureau te zetten ...”

Haar favoriete plek om te wandelen is zonder twijfel het bos. Twee keer per week duikt ze erin. “Neem een thermos en een snackje mee, anders denk je sneller aan stoppen omdat je honger of dorst hebt. Wist je dat je tot een uur na een regenbui in het bos profiteert van de goede bosbacteriën die vrijkomen uit de bodem? En dat je na een wandeling zo’n zestig procent creatiever bent? Reden te meer om die werkvergadering al wandelend een kans te geven.”

De Roze Mars is een wandelevenement waarbij je de hele maand oktober stapt wanneer en waar je wil. Iedereen kan zich online registreren op een digitaal platform: www.derozemars.be. Hierop kun je steeds in realtime de voortgang van hun aantal kilometers, het stijgende aantal deelnemers en het verloop van de virtuele competitie volgen. Wie zich inschrijft, betaalt 10 euro. Met het ingezamelde geld steunt Pink Ribbon concrete projecten in de strijd tegen borstkanker.