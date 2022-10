Whatsapp getroffen door wereldwijde panne: berichten sturen lukt niet

De populaire berichtendienst Whatsapp kampt met technische problemen. Gebruikers van over de hele wereld melden dat de app niet meer werkt.

De storing begon dinsdagochtend rond 9 uur, een oorzaak is nog niet bekend. Gebruikers melden met name dat ze geen berichten meer kunnen sturen. Het is nog niet duidelijk wanneer Whatsapp weer beschikbaar zal zijn.

Moederbedrijf zegt op de hoogte te zijn van de problemen. “We werken eraan om Whatsapp voor iedereen zo snel mogelijk te herstellen”, klinkt het in een statement. Whatsapp heeft wereldwijd zo’n 2 miljard gebruikers.