NBA: Portland blijft foutloos, Philadelphia verovert eerste zege

Portland heeft zijn ongeslagen reeks in de Noord-Amerikaanse basketcompetitie NBA voortgezet, door Denver met 135-110 te verslaan, en boekt zijn vierde overwinning in evenveel wedstrijden. Philadelphia veroverde zijn eerste overwinning van het seizoen tegen Indiana (120-106).

De Blazers konden opnieuw rekenen op hun point guard Damian Lillard, die 31 punten, acht assists en zes rebounds verzamelde. ‘Dame’ kreeg steun van de jonge Anfernee Simons, die 22 van zijn 29 punten in het derde kwart scoorde. Bij Denver kende Nikola Jokic geen topavond met negen punten, negen rebounds en negen assists.

Met vier overwinningen in evenveel wedstrijden blijft Portland aan de top van de Western Conference prijken met zijn beste start sinds 1999. Achter de Blazers consolideerde Memphis zijn tweede plaats in het westen door Brooklyn te verslaan met 134-124. Ja Morant en Desmond Bane scoorden elk 38 punten. San Antonio staat op een verrassende derde plaats na een 106-115 overwinning in Minnesota.

In het oosten won Philadelphia tegen Indiana zijn eerste wedstrijd van het seizoen na drie opeenvolgende verliesbeurten. De Sixers konden rekenen op een ‘double-double’ van James Harden (29 punten en 11 assists) en een dominante Joel Embiid (26 punten).

Aan de top van de stand verloor Boston zijn eerste plaats in de Eastern Conference na een 120-102 verlies bij Chicago, terwijl New York naar de zesde plaats klom met een 115-102 overwinning tegen Orlando. In de andere wedstrijden won Toronto met 90-98 van Miami en versloeg Houston Utah met 114-108. (belga)