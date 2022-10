Zoon Axel wenst Eddy Merckx proficiat met jubileum van werelduurrecord: “Je nalatenschap leeft voor altijd voort”

Het werelduurrecord staat intussen op naam van de Italiaan Filippo Ganna, maar vijftig jaar geleden wisselde het van een Deen (Ole Ritter) naar een fenomenale Belg: Eddy Merckx. Op de piste in Mexico Stad beleefde Merckx zijn “moeilijkste uur van zijn carrière” en legde in één uur 49,431 kilometer af. Pas twaalf jaar later zou Moser beter doen op een (bizarre) aerodynamische fiets. Merckx zette zijn uurrecord neer op een gewone koersfiets.