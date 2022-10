Elise Mertens voorbij kwalificatiespeelster naar tweede ronde in Mexico

De Hamontse, die in Mexico het topreekshoofd vormt, versloeg in de eerste ronde de Amerikaanse kwalificatiespeelster Elvina Kalieva (WTA 216) in twee sets: 6-2 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 39 minuten. In de volgende ronde wacht de Amerikaanse Ashlyn Krueger (WTA 199) of de Indonesische kwalificatiespeelster Aldila Sutjiadi (WTA 516).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 26-jarige Mertens werd vorige week in de tweede ronde van het WTA 1.000-toernooi in Guadalajara, ook in Mexico, uitgeschakeld. Ze miste drie matchballen tegen de Russin Anna Kalinskaya. De Belgische nummer 1 bereidt zich voor op de Masters in het dubbelspel in het Amerikaanse Forth Worth (31 oktober-7 november). Ze speelt daar opnieuw aan de zijde van de Russin Veronika Kudermetova.