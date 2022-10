In de aflevering van Extreme makeover Vlaanderen afgelopen zaterdag is het huis van maankind Ilano onder handen genomen. De jongen lijdt aan een zeldzame ziekte waardoor hij geen uv-licht verdraagt. Om zijn gezondheid in de gaten te houden, moet hij nog vaak op consultatie bij de dokter. En bij de laatste afspraak kreeg hij slecht nieuws te horen: Ilano moet opnieuw onder het mes.