Was US Open dan toch niet het laatste tornooi van Serena Williams? “Ik ben nog niet gestopt met tennis”

Serena Williams heeft nog geen afscheid genomen van de sport en noemt de kans “heel groot” dat ze terugkeert op de baan. Dat zei de 41-jarige Amerikaanse op een conferentie in San Francisco. Williams speelde in september nog de US Open en hoewel de winnares van 23 grandslamtoernooien het niet specifiek haar laatste toernooi noemde, had ze eerder aangekondigd dat ze zou afzwaaien.

Op een bijeenkomst waar ze haar eigen investeringsmaatschappij promootte, zwakte ze die woorden af. “Ik ben nog niet met pensioen. De kans dat ik terugkeer is heel groot. Kom maar kijken bij mijn huis; er ligt daar een tennisbaan”, zei de vrouw die de laatste jaren van haar carrière tevergeefs probeerde het record van 24 grandslamtitels van de Australische Margaret Court te evenaren. Ze verloor vier keer een finale.

Williams, door velen beschouwd als de grootste tennisster aller tijden, zei er wel bij dat ze erg moeten wennen aan het idee dat ze niet in voorbereiding is op een toernooi. “Ik heb nog steeds niet echt nagedacht over een pensioen, maar het voelt wel raar dat ik voor het eerst van mijn leven niet echt wedstrijden speel. Ik geniet er wel van, maar probeer nog steeds een balans te vinden.”

“Simona Halep is een bedriegster”

Serena Williams gaf ook haar (duidelijke) mening over Simona Halep, de voormalige nummer één van de wereld die positief testte op dopinggebruik: “Ze is een bedriegster en ik denk niet dat een bedriegster in welke sport dan ook zou moeten worden toegestaan om die sport opnieuw te spelen. Toen ik speelde, werd ik veel te vaak getest. Wie zegt dat ze ook niet vals speelde tijdens de finale van Wimbledon 2019?”

Halep klopte toen in de finale... Serena Williams.

© ImageSpace/Sipa USA

