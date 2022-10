Chiro eNWéKa bakt 800 pannenkoeken

Wie zondag aan de lokalen van Chiro eNWéKa aan de Rozenbosstraat passeerde, heeft misschien een wel heel zoete geur opgemerkt. Die kwam van het bijzondere ‘Pannenkoekenfest’ dat daar aan de gang was.

“Eigenlijk is dit ons jaarlijkse pannenkoekenfeest, maar we hebben dit jaar als thema ‘Oktoberfest’ gekozen. Als je die twee woorden samentrekt, dan krijg je Pannekoekenfest” zo laat de leiding weten. Die leiders en leidsters hadden zich allemaal verkleed voor de gelegenheid: van geruite hemdjes en bretellen tot hoedjes en vlechtjes. Mooi uitgedost sloegen ze dan aan het bakken en bedienen. Er moest immers hard gewerkt worden, want de chiroleden en hun ouders hadden duidelijk honger. Samen hebben ze immers 800 pannenkoeken verslonden! len