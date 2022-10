Proces tegen Harvey Weinstein begonnen: “Hij zei dat ik moest ontspannen, dat hij me beter zou doen voelen”

In Los Angeles is maandag het (tweede) proces tegen Harvey Weinstein van start gegaan. Vijf vrouwen beschuldigen de filmproducent van aanranding en verkrachting tussen 2004 en 2013, Weinstein zelf houdt zijn onschuld staande.

De 70-jarige Weinstein werd maandag door agenten met een rolstoel de rechtszaal binnengebracht, waar de jury de getuigenissen van acht vrouwen zouden aanhoren. De eerste getuige die aan het woord kwam, was Jennifer Siebel Newsom. De vrouw van de huidige gouverneur van de staat Californië Gavin Newsom vertelde hoe Weinstein haar aanrandde tijdens een vergadering op het filmfestival van Toronto in 2005. “Hij nodigde me uit in zijn hotelkamer om mijn carrière te bespreken. Hij had alleen een badjas aan, wandelde de badkamer in, en zei dat ik hem moest volgen. Hij zei dat ik hem moest aanraken, maar ik weigerde. Toen verwees hij naar een lange lijst beroemde actrices wier carrière hij gemaakt zou hebben. Zijn stem veranderde van smekend naar agressief en dwingend. Toen dwong hij me op een bed, en verkrachtte hij me. Hij zei dat ik moest ontspannen, dat hij me beter zou doen voelen.”

Toch hield Newsom na die verkrachting contact met Weinstein. “Ik had geen keuze. Ik was een machteloze actrice die het probeerde te maken in Hollywood”, aldus Newsom. “Maar voortaan hielden we vooral contact via email, en spraken we elkaar enkel op publieke plaatsen.”

Anatomie

De namen van de andere getuigen worden niet bekendgemaakt. Volgens openbaar aanklager Paul Thompson zullen ook zij in de komende dagen erg gelijkende verhalen vertellen over hun wedervaren met Weinstein. “Ze vreesden dat hij hun carrière zou kapotmaken als ze zouden vertellen wat hij hen had aangedaan”, klonk het.

Thompson kondigde ook aan dat alle vrouwen in hun getuigenissen opvallende unieke details over het lichaam van Weinstein konden beschrijven. Expliciete details, maar dat de openbare aanklager ze in zijn openingspleidooi aanhaalde, wijst erop dat ze een belangrijk deel uitmaken van zijn strategie. “Ik verwijs naar het resultaat van een operatie van de beschuldigde in 1999”, zei Thompson. “Die operatie leidde tot opvallende littekens, waarvan u foto’s zal zien. Omwille van een infectie werden zijn testikels ook uit zijn scrotum gehaald, en in zijn dijen geplaatst. De vrouwen zullen die abnormaliteiten kunnen beschrijven, omdat ze die zagen toen Weinstein hen aanrandde.”

Onschuld

De advocaten van Weinstein komen maandag voor het eerst aan het woord. De man blijft erbij dat alle seksuele contacten plaatsvonden met wederzijdse instemming, volgens zijn advocaat zijn de beschuldigingen van de vrouwen dan ook niet geloofwaardig en niet bewezen.

Weinstein zit al enkele jaren een celstraf van 23 jaar uit, voor soortgelijke misdaden in New York. Hij verblijft in een gevangenis in Los Angeles, en zou intussen halfblind zijn en zich enkel nog in een rolstoel kunnen verplaatsen. Indien Weinstein ook in Los Angeles schuldig bevonden wordt, kan hij veroordeeld worden tot een extra gevangenisstraf van meer dan 140 jaar.

Zijn veroordeling in New York was een sleutelmoment voor de #MeToo-beweging, die ontstond na beschuldigingen van seksueel wangedrag door Weinstein. Meer dan negentig vrouwen – onder wie ook bekende namen als Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, en Rosanna Arquette – beschuldigen de producer van intimidatie of aanranding. De oudste zaken (sommige dateren van 1977) zijn intussen wel verjaard. Ook het Britse gerecht verklaarde een klacht wegens aanranding tegen Weinstein in juni om die reden ontvankelijk.