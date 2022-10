Weduwe van Pieter Aspe wil weg uit Brugge en zet penthouse te koop voor 750.000 euro

Tamara Hanegraaf (55), de weduwe van Pieter Aspe, wil niet in Brugge blijven. In Dag Allemaal zegt ze deze week dat ze de penthouse van de thrillerschrijver te koop zet voor 750.000 euro.

Peter Aspe woonde met Tamara Hanegraaf op een penthouse in het centrum van Brugge tot aan zijn dood vorig jaar in mei. Tamara is daar blijven wonen, maar voelt zich er niet goed. Ze zegt dat acteur Herbert Flack, die jarenlang Aspe speelde in de gelijknamige tv-serie, haar aanraadde de penthouse te verkopen omdat ze daar nog te veel in de leefwereld van Pitou (haar koosnaam voor Pieter Aspe) blijft zitten.

Ze vertelt dat Brugge ook haar stad niet is. Ze voelt ze zich letterlijk bekeken. Toen ze onlangs met een goede vriend van Pieter Aspe ging eten, werd ze naar eigen zeggen constant aangestaard door drie vrouwen in het etablissement.

Nu heeft ze beslist de penthouse te verkopen, want verhuren ziet ze niet zitten. Over de prijs van 750.000 euro valt niet te onderhandelen.