Dan toch een klassement waarin Anderlecht Club Brugge het nakijken geeft: liefst 50 jeugdproducten in Europese hoogste divisies

Anderlecht gaat door een diepe crisis, maar de club komt nog eens positief in het nieuws dankzij een recente post van het Zwitserse voetbalonderzoeksinitiatief CIES Football Observatory. Anderlecht leidde liefst 50 spelers op die momenteel actief zijn in de 31 hoogste divisies in Europa. Daarmee staat het op plaats 13. Genk is de tweede Belgische vertegenwoordiger met 40.

De jeugdopleiding van Anderlecht staat nog steeds hoog aangeschreven in Europa en daar geeft de nieuwste vrucht van CIES een extra impuls aan.

CIES maakte een ranking van clubs die het meeste spelers hebben voortgebracht die momenteel in een van de 31 hoogste divisies in Europa spelen. Voorwaarde is dat de spelers tussen hun 15de en 21ste verjaardag minstens drie seizoenen bij de clubs hebben gespeeld.

Ajax spant de kroon met liefst 85 jeugdproducten, maar Anderlecht bekleedt een puike dertiende plek met 50 opgeleide spelers. Daarmee is het de beste Belgische vertegenwoordiger. Ook als je kijkt naar het aantal spelers in de vijf grootste Europese competities, scoort Anderlecht van alle Belgische clubs het best met vijftien vertegenwoordigers. In die rangschikking scoort Real Madrid het best met 43 spelers.

Genk heeft 40 spelers opgeleid die in Europa op het hoogste niveau spelen, Standard 37, Club Brugge 30.