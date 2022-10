Vier Palestijnen gedood en twintigtal gewonden bij Israëlische aanvallen op Jordaanoever

Bij aanvallen in Nabloes vielen “drie doden en negentien gewonden, van wie er drie ernstig aan toe zijn”, zei het ministerie in een kort communiqué. De Israëlische legeroperatie zou zijn gestart in de vroege uurtjes, volgens getuigen. Iets later liet het ministerie weten dat ook in Ramallah een Palestijn werd gedood bij Israëlisch geschut.

Het Israëlische leger bevestigde inmiddels dat het in samenwerking met de politie en de inlichtingendiensten een grootschalige operatie lanceerde, gericht tegen “het hoofdkwartier en een wapenfabriek van een nieuwe groepering van Palestijnse strijders” met de naam ‘Hol van de Leeuw’ in de oude stad van Nabloes. Bij die operatie werden “verschillende gewapende verdachten geraakt door kogels”, aldus het leger, zonder de Palestijnse slachtofferbalans te bevestigen.

Gewapende mannen in Nabloes dragen kentekens van ‘Hol van de Leeuw’. — © AP

© EPA-EFE

© REUTERS

© REUTERS