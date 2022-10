Hogere ‘boetes’ voor sociale huurders die te ruim wonen

Sociale huurders die meer kamers hebben dan gezinsleden, zullen meer druk ervaren om te verhuizen naar een kleinere woning. Op initiatief van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) verhogen de ‘boetes’ per kamer die ze ‘te veel’ hebben, zodat niet verhuizen makkelijk 100 euro per maand extra kan kosten. Dat schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag.

Een sociale woning is vandaag ‘te groot’ als het verschil tussen het aantal kamers en het aantal gezinsleden groter is dan één. Simpeler gezegd: als er minstens twee kamers op overschot zijn. Volgens Diependaele is die definitie vandaag veel te ruim. “Een koppel telt vandaag ook als twee personen die elk een slaapkamer nodig hebben, maar dat is natuurlijk niet zo. (...) Dat passen we aan: een koppel telt voor één slaapkamer.”

Met de nieuwe regels zullen uiteindelijk 20.484 van de sociale woningen onderbezet zijn. Vandaag wonen bijna 14.000 sociale huurders in een onderbezette woning, en sommigen van hen moeten al extra huur betalen: zo’n 32 euro extra per maand, per kamer. “Maar dat bedrag stimuleert hen onvoldoende om te verhuizen. Daarom trekken we dat bedrag op naar gemiddeld 57 euro”, aldus Diependaele.

De nieuwe regels gaan in vanaf 1 oktober 2023.