Dertig doden bij stammenconflict in Papoea-Nieuw-Guinea

Themabeeld: een stam in traditionele kledij in Papoea-Nieuw-Guinea. — © Hans Lucas via AFP

Een volksvertegenwoordiger voor het district Kiriwina-Goodenough zegt tegenover de krant dat politiepersoneel vanaf het vasteland naar het eiland gevlogen wordt om de situatie onder controle te brengen. Volgens de Post-Courier is de situatie op Kiriwina erg gespannen en zou ze kunnen escaleren. Bij het conflict zijn vuurwapens gebruikt.

Het district, dat verschillende eilanden omvat, zou slechts twee politieagenten tellen. De respons van de overheid lijkt bemoeilijkt te worden doordat het eiland niet makkelijk bereikbaar is.

Nog nooit zo dodelijk

Niet eerder is een stammenconflict in deze regio van Papoea-Nieuw-Guinea zo dodelijk geweest, schrijft de krant. Het conflict zou draaien om land en is twee maanden geleden ontstaan nadat een voetbalwedstrijd in een vechtpartij ontaardde waarbij één dode viel. “De overheid moet dringend tussenbeide komen, mensen komen hier om”, zo citeert de hoofdstedelijke krant een plaatselijke bewindsvrouw.

Ook elders in Papoea-Nieuw-Guinea is het erg onrustig sinds het land van 9,3 miljoen inwoners in juli verkiezingen hield. Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan 15.000 mensen intern op de vlucht geslagen, vooral in het hoogland op het vasteland. Politieke instabiliteit zou volgens de VN sluimerende conflicten, onder meer om land, opnieuw kunnen doen oplaaien.