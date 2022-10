Weer een dode bij rellen in Ecuadoraanse gevangenis

Minstens één gevangene is overleden en twee anderen zijn maandag gewond geraakt bij rellen in een gevangenis in Guayaquil, Ecuador. Dat heeft de gevangenisadministratie meegedeeld.

De administratie had eerder gezegd dat “drie gewonde gedetineerden werden overgebracht naar gezondheidscentra” in Guayaquil na een confrontatie tussen gedetineerden in de Guayas 1-gevangenis. “Helaas is een van de gevangenen die naar een gezondheidscentrum werden overgebracht overleden”, klonk het later.

De politie kreeg een paar uur na het begin van de gevechten weer de controle over de gevangenis. Agenten vonden in de cellen meer dan 2.000 patronen, een geweer, drie pistolen, messen, drugs en geld.

Bij rellen op 5 oktober kwamen 13 gevangenen om het leven in dezelfde gevangenis, die deel uitmaakt van een groot complex met vier andere gevangenissen met 13.000 gedetineerden. Twee dagen eerder waren bij een confrontatie in de gevangenis in de stad Latacunga, in de centrale Andes, 16 gevangenen omgekomen.

Ecuador kampt met ongezien geweld dat gelinkt is aan de drugshandel. Bendes strijden om de controle over de drugsmarkt. Het land ligt tussen Colombia en Peru, de grootste cocaïneproducenten ter wereld. In 2021 nam Ecuador een recordvolume van 210 ton drugs in beslag.