BV Hotspot. Frances Lefebure deelt liefdevolle foto, Matteo Simoni erg enthousiast voor première ‘Zillion’

De Belgische filmpremières volgen elkaar in sneltempo op. Afgelopen weekend was het de beurt aan YouTubers Celine en Michiel met hun film ‘REWIND’, en binnenkort staat ook ‘Zillion’ op het programma. Matteo Simoni kijkt er alvast reikhalzend naar uit, getuige zijn enthousiaste post op Instagram. In de tussentijd trekt Wendy Van Wanten op vakantie, deelt Yentl Keuppens haar enorme schoenencollectie en tonen Frances Lefebure en Boris Van Severen dat de liefde tussen hen nog altijd groot is.