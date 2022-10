Sacheen Littlefeather, bekend van protest tijdens Oscars, verzon inheemse afkomst, zeggen zussen

Actrice Sacheen Littlefeather werd wereldwijd bekend als inheems Amerikaanse activiste toen ze in 1973 in naam van Marlon Brando zijn Oscar voor ‘The Godfather’ weigerde, wegens de slechte behandeling van indianen door de filmindustrie. Nu, drie weken na haar overlijden, zeggen haar zussen dat Littlefeather helemaal niet inheems Amerikaans was. “Het is walgelijk. Ze leefde in een fantasie.”

Sacheen Littlefeather werd uitgelachen en uitgejouwd tijdens haar opgemerkte passage op de Oscars in 1973, en klaagde later dat ze geen werk meer vond als actrice. Ze maakte wel naam als inheems activiste, met een vader die Apache was en een blanke moeder.

In juni van dit jaar, bijna vijftig jaar nadat ze op het podium van de Oscarceremonie stond, verontschuldigde de Academy of Motion Picture Arts and Sciences zich. “Wij indianen zijn geduldige mensen”, reageerde zij.

© Getty Images

Littlefeather mocht een toespraak geven in het museum van de Oscars, “een droom die uitkomt”. Over het beruchte moment op de Oscars, zei ze: “Ik ging naar binnen, als een trotse indiaanse vrouw, met waardigheid, moed, gratie en nederigheid. Ik wist dat ik de waarheid moest vertellen. Sommige mensen kunnen het accepteren. En sommige mensen kunnen dat niet.”

Begin oktober, amper enkele weken na haar toespraak, overleed Littlefeather op 75-jarige leeftijd.

Nu zeggen haar zussen aan de San Francisco Chronicle dat Sacheen Littlefeather loog over haar Apache afkomst: ze was helemaal niet inheems Amerikaans, volgens Rosalind Cruz en Trudy Orlandi. “Het is een leugen”, aldus Orlandi. De familie van hun vader kwam uit Mexico en hijzelf was geboren in Californië. “Het is oplichting”, volgens Cruz. “Het is walgelijk tegenover het erfgoed van de inheemse bevolking. En het is gewoon beledigend voor mijn ouders.”

Liever inheems dan Mexicaans

Littlefeather werd geboren als Marie Louise Cruz in 1946. Haar ouders waren Manuel Ybarra Cruz en Gertrude Barnitz. Defamilie heeft voor zover bekend geen band met inheemse volkeren, volgens de zussen, de leiders van de White Mountain Apache stam, en stamboomonderzoek van de San Francisco Chronicle.

Trudy Orlandi denkt dat het “in haar hoofd prestigieuzer was om een indiaan te zijn dan een latino”. “Sacheen vond zichzelf niet leuk. Ze hield er niet van om Mexicaans te zijn. Dus, ja, het was beter voor haar om iemand anders te spelen”, zegt haar zus. “De beste manier waaraan ik kan denken om mijn zus samen te vatten is dat ze een fantasie creëerde. Ze leefde in een fantasie en ze stierf in een fantasie.”

© Bettmann Archive

Orlandi denkt dat haar zus de inspiratie voor haar “inheemse” naam haalde uit het merk van garen waarmee ze vroeger kleren maakte: the Sasheen Ribbon Co. Dat ze naar eigen zeggen de naam Littlefeather van haar vader zou gekregen hebben omdat ze met een veer voor hem danste, lacht Orlandi weg. “Dat is nog zo’n fantasie.”

Ook zware jeugd verzonnen

Ook de verhalen over haar jeugd in armoede en met een gewelddadige vader, zou Littlefeather verzonnen hebben. “Het maakt me razend”, aldus Orlandi. De zussen zeggen dat Littlefeather het levensverhaal van haar vader stal. “Hij werd in armoede geboren”, zegt Rosalind Cruz. “Zijn vader was een alcoholverslaafde die gewelddadig was en hem sloeg. En hij werd naar pleeggezinnen en bij familie gebracht. Maar mijn zus Sacheen nam wat met hem gebeurde.”

Volgens de zussen was het zwaar om al die jaren de leugens van Sacheen Littlefeather te aanhoren, maar hoopten ze dat haar faam wel zou uitdoven. Nu zien ze tot hun ontsteltenis dat Littlefeather “vereerd wordt als een heilige”. Door naar buiten te komen met hun verhaal hopen ze de waarheid over hun ouders, die goede, hardwerkende en zorgzame mensen waren, recht te zetten, zeggen ze.

Orlandi en Cruz kwamen het overlijden van hun zus via de media te weten. Geen van beiden was uitgenodigd voor de begrafenis.